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لغز حير الشرطة.. العثور مرارا على حزم نقدية في شوارع قرية بريطانية! (صور)

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لغز حير الشرطة.. العثور مرارا على حزم نقدية في شوارع قرية بريطانية! (صور)
Reuters / Chris Radburn
عناصر من الشرطة البريطانية
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قالت وسائل إعلام بريطانية إن لغز العثور على حزم نقدية على الأرصفة في قرية بلاكهول كوليري، حير الشرطة بمقاطعة دورهام في بريطانيا.

وأضافت أن حزما من النقود كانت تظهر بشكل غامض في شوارع القرية بمقاطعة دورهام، ومنذ عام 2014، تم العثور على حزم مالية 12 مرة في بلاكهول كوليري، مشيرة إلى أن المبالغ عادة ما تصل إلى 2000 جنيه إسترليني.

وبينت أنه وفي جميع المناسبات، تُركت الأموال في مرمى البصر وفي كثير من الأحيان على الأرصفة في مواقع مختلفة، موضحة أن شرطة دورهام لم تتمكن من تحديد مصدر الأموال، لكنها أشادت بالسكان على صدقهم في تسليمها.

هذا، وقد أجرى الضباط مقابلات مع العديد من الأشخاص والمنظمات في القرية، فضلا عن إجراءات مع البنك المحلي، كما فحصوا الأموال بحثا عن بصمات عليها.

وصرح المحقق جون فورستر، بأن الاكتشاف الأخير الذي تم يوم الاثنين لمبلغ جديد من المال، هو الرابع في غضون العام الجاري.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

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