لغز حير الشرطة.. العثور مرارا على حزم نقدية في شوارع قرية بريطانية! (صور)

قالت وسائل إعلام بريطانية إن لغز العثور على حزم نقدية على الأرصفة في قرية بلاكهول كوليري، حير الشرطة بمقاطعة دورهام في بريطانيا.

وأضافت أن حزما من النقود كانت تظهر بشكل غامض في شوارع القرية بمقاطعة دورهام، ومنذ عام 2014، تم العثور على حزم مالية 12 مرة في بلاكهول كوليري، مشيرة إلى أن المبالغ عادة ما تصل إلى 2000 جنيه إسترليني.

وبينت أنه وفي جميع المناسبات، تُركت الأموال في مرمى البصر وفي كثير من الأحيان على الأرصفة في مواقع مختلفة، موضحة أن شرطة دورهام لم تتمكن من تحديد مصدر الأموال، لكنها أشادت بالسكان على صدقهم في تسليمها.

هذا، وقد أجرى الضباط مقابلات مع العديد من الأشخاص والمنظمات في القرية، فضلا عن إجراءات مع البنك المحلي، كما فحصوا الأموال بحثا عن بصمات عليها.

وصرح المحقق جون فورستر، بأن الاكتشاف الأخير الذي تم يوم الاثنين لمبلغ جديد من المال، هو الرابع في غضون العام الجاري.

Detective Constable John Forster speaks with the media, after honest villagers repeatedly hand in cash bundles of £2,000 found on their streets in Blackhall Colliery in County Durham #BlackHallColliery#cashfindpic.twitter.com/otkS12pCLG — North News (@northnews) November 19, 2019

Note to self: stop leaving your money in Blackhall Colliery https://t.co/Ik5NSEg49w — Metro (@MetroUK) November 19, 2019

المصدر: وسائل إعلام بريطانية