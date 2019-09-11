ياباني يستخدم "ذاكرته الفوتوغرافية" لسرقة 1300 بطاقة ائتمان

اتهم عامل متجر ياباني باستخدام ذاكرته الفوتوغرافية لسرقة تفاصيل متعلقة ببطاقات ائتمان لـ1300 عميل.

وتقول شرطة طوكيو إن سوسومي يوزوكي تانيغوتشي، البالغ من العمر 34 عاما، كان قادرا على تذكر الأسماء وأرقام البطاقات المكونة من 16 رقما وتواريخ انتهاء الصلاحية ورموز الأمان من بطاقات العملاء، أثناء قيامهم بمعاملات الشراء من أحد متاجر المدينة.

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وأوضح المحققون أن تانيغوتشي كتب جميع التفاصيل في مفكرة خاصة واستخدم المعلومات فيما بعد لشراء المنتجات عبر الإنترنت.

وأشارت الشرطة إلى أن تانيغوتشي باع المنتجات للحصول على النقود التي استخدمها بعد ذلك لدفع تكاليف الايجار والغذاء وغيرها من الفواتير، وفقا لتقرير ANN News.

وكشفت الشرطة عن مخطط تانيغوتشي بتتبع بيع حقيبتين بقيمة 2500 دولار تم شراؤهما باستخدام معلومات بطاقة مسروقة.

وتم توصيل الحقيبتين إلى شقة تانيغوتشي، ما دفع الشرطة إلى مداهمتها، حيث عثروا على مفكرة تحتوي على تفاصيل حول بطاقات ائتمان لنحو 1300 شخص.

وتعرف الذاكرة الفوتوغرافية eidetic memory، بقدرة الشخص على تذكر تفاصيل دقيقة حول كائن ما أو مشهد بعد رؤيته لمرة واحدة فقط، وعادة لفترة زمنية قصيرة.

المصدر: ديلي ميل