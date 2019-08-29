أوهام بصرية خادعة ومحيرة للدماغ!

تاريخ النشر: | 17:30 GMT | متفرقات

Gettyimages.ru

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ابتكر مصمم المشاهد البصرية، Lenstore، أمثلة من الأوهام المحيرة للعقل، مع تقديم بعض التفسيرات حول سبب خداعها لعيني المشاهد. وتتضمن المجموعة شرحا لـ Ebbinghaus Illusion، الذي يوضح كيف يمكن أن تبدو الأجسام ذات الحجم ذاته، أكبر أو أصغر وفقا لما يحيط بها. !!!!!!https://t.co/Lw0jToUhgC — LEE WALTER-FRAYLING (@FraylingLee) August 28, 2019 ويمكن أن يفسر الوهم البصري هذا، سبب رؤية القمر المكتمل بحجم كبير أثناء ظهوره.

Moving Perspectives by Lenstore



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وعندما يكون القمر منخفضا في الأفق، يمكن مقارنته بالعديد من الأشياء الأرضية، مثل المباني والأشجار، ما يجعله يبدو ضخما. ومع ذلك، عند يظهر في السماء يبدو أصغر حجما مقارنة بالمساحة الكونية السوداء الشاسعة.

وتشرح أوهام Lenstore أيضا عمى الحركة، وكيف يمكن للخلفيات المظلمة والمشرقة أن تغير من إدراكنا للون نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن الوهم البصري يقدم للناظر الصورة المرئية على غير حقيقتها دائما، على الأقل في الحس العام، حيث تكون الرؤية خادعة أو مضللة. وتعطي المعلومات التي تجمعها العين المجردة وبعد معالجتها بواسطة الدماغ، نتيجة لا تطابق المصدر أو العنصر المرئي.

المصدر: ذي صن