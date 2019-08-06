ستدهشك حقيقتها.. صورة "خادعة" تحير الجميع برؤية "قارب غارق"!

يمكن للعلماء أن يقضوا أشهرا وهم يحاولون إنشاء أوهام بصرية رائعة، ولكن صورة "قارب مغمور بالمياه" أصابت المشاهدين بالحيرة عبر صدفة بحتة.

وقام مستخدم موقع "رديت" بتحميل صورة لما بدا أنه قارب نصف غارق في النهر أو البحر، حيث تبدو الأجزاء العلوية منه وكأنها تغرق في المياه. وفي الزاوية العلوية نرى ما يشبه نوعا من الطحالب على الماء.

Incredible optical illusion tricks your brain into seeing a sinking boat – but you’re completely wrong https://t.co/yisJyx3UfQ — RH (@mynameisredwan) August 5, 2019

ولكن الصورة في الواقع تصور هوائي مكسور على غطاء محرك سيارة. وكتب ناشرها: "التقطت الصورة قبل يومين لأعرضها في مركز التصادم. ونظرت إليها الآن في صوري، وتساءلت عن سبب التقاط صورة لقارب غارق".

إقرأ المزيد

وهناك العديد من الأسباب التي تجعل الصورة هذه تعرض ما يشبه "الوهم البصري". إن انعكاس الأشجار في الزاوية يشبه الطحالب العائمة على سطح الماء، وتوحي بقع الأوساخ على غطاء محرك السيارة، بظهور انعكاس السائل.

ولكن المظهر الأكثر وضوحا هو وجود برغيين في الجزء الأمامي من القارب، الأمر الذي يؤكد أن الصورة ليست لقارب بالتأكيد.

وخُدع الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الوهم. وكتب أحدهم: "اعتقدت تماما أنه قارب. لم يتمكن عقلي من اكتشاف جزء الهوائي".

المصدر: ذي صن