مقطع طريف لشاب وصديقته خلال مباراة كرة قدم (فيديو)

سجلت كاميرات التلفزيون موقفا طريفا لشاب وصديقته خلال بث مباشر لمباراة كرة قدم، حيث بدت الشابة متحمسة وهي تتحدث إلى حبيبها، بينما بدا هو منشغلا تماما عنها.

وانتشر المقطع سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين عبر المشاهدون عن تعاطفهم مع الشاب الذي كان عليه مشاهدة المباراة ومجاملة حبيبته المنفعلة في ذات الوقت.

المصدر: Live Leak