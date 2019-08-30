رودريغو دوتيرتي يهاجم دولة أوروبية بسبب "نفاقها"

شن الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، هجوما حادا على آيسلندا، واصفا شعبها بالمنافق، وذلك لمعارضته الحرب ضد المخدرات في الفلبين، وسماحه بالإجهاض في ذات الوقت.

ووصف دوتيرتي الشعب الآيسلندي بـ"آكل الجليد"، كما أضاف قائلا:"آيسلندا تسمح بقتل الجنين داخل رحم الأم قبل بلوغه 6 أشهر.. لا يشعر البيض بالعار، وبالرغم من ذلك، يحاولون تعليمي ما يجب فعله".

وأضاف الرئيس الفلبيني أن دولة بمعدل جريمة منخفض، مثل آيسلندا، لا تفهم ضرورة "هذا النهج الدموي للعدالة الجنائية"، في إشارة إلى ضراوة الحرب ضد المخدرات.

كانت آيسلندا قد اقترحت مشروع قرار على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للبحث في أعداد ضحايا حرب دوتيرتي المستمرة ضد المخدرات وتجارها، والتي انتقدت بشدة من قبل ناشطين حقوقيين.

كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ميشال باشليه، قد تبنت قرار آيسلندا الأخير، إثر موافقة 18 دولة عضو من أصل 47، في حين يجري التحضير حاليا لإطلاق تقرير شامل حول عمليات القتل في الفلبين.

المصدر: RT