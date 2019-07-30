لماذا يجب فصل جهاز الكمبيوتر عن الكهرباء أثناء العاصفة الرعدية؟

يؤكد عدد من الخبراء أن أول شيء يجب فعله عندما تضرب عاصفة رعدية المنطقة التي تقطنها، هو فصل الكمبيوتر عن التيار الكهربائي، كي لا تخاطر بفقدان كل ما يحتويه.

ويمكن أن تتسبب ضربات البرق في زيادة الطاقة التي تحرق أجهزة الكمبيوتر المنزلية والشاشات، وحتى الضربة غير المباشرة للبرق، التي تقع بالقرب من خط الطاقة، يمكنها إرسال جهد كهربائي إضافي إلى المنزل وإلحاق أضرار جسيمة بجهاز الكمبيوتر.

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وليست أجهزة الكمبيوتر وحدها المعرضة لهذا الخطر، بل إن أجهزة التلفاز وأجهزة الألعاب والهواتف وجميع المعدات الكهربائية المتصلة بالتيار الكهربائي، يمكن أن تتعرض للضرر أيضا خلال العواصف الرعدية.

وبصرف النظر عن فصل كل الأجهزة في المنزل عن التيار الكهربائي، للبقاء في أمان، يمكن اتباع خطوات أخرى أيضا لضمان المزيد من السلامة، بينها:

-عدم استخدام الهاتف:

حيث يمكن للعواصف إرسال الجهد الكهربائي العالي إلى الهواتف المحمولة عند استخدامها، وربما يحصل المستخدم على صدمة كهربائية سيئة عند الدردشة، كما يمكن للهواتف جذب صاعقة البرق إذا كان المستخدم في الخارج.

-عدم استخدام الحمام:

يوصل الماء الكهرباء والمعادن عبر الأنابيب، وبالتالي يمكنه تعريض الشخص لصدمة كهربائية عند التعرض للصواعق وبالتالي فإن التواجد تحت الماء أثناء العواصف الرعدية ليس فكرة جيدة.

-عدم الاحتماء بالأشجار:

تعمل الأشجار بمثابة قضبان تجذب الصواعق، وبالتالي فإن محاولة الاحتماء بها يجعلك أكثر عرضة للتعرض للصواعق.

المصدر: ذي صن