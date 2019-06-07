صليب على صدر شخص ينقذه من صاعقة!

نجا أحد سكان مقاطعة بينزا يدعى نيقولاي تيوكين، من موت محتم، بعدما ضربته صاعقة وذلك بفضل صليب كان يعلقه.

كما ساعدت قطعة معدنية كانت تزين قبعة اعتمرها تيوكين بدورها في امتصاص الصاعقة.

ويعمل تيوكين في ترميم طريق السيارات М5، بالقرب من مدينة بينزا وسط روسيا، وضربته الصاعقة مساء 1 يونيو الجاري.

ويقول تيوكين، إن السماء سرعان ما تبلدت بالغيوم في ذلك اليوم وبدأت العاصفة المطرية القوية، عندما كان في طريقه مع زملائه لركوب حافلة تقله إلى منزله. وذكر أنه فقد وعيه بعدما أصابته الصاعقة بومضة برق قوية.

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ويقول زملاء المصاب، إن البرق ضربه في رقبته من الخلف وأصاب كذلك القطعة المعدنية التي كانت في قبعته واختفت بعد الضربة.

ويؤكد تيوكين، أنه كان يرتدي صليبا معدنيا على رقبته، ولكنه تلاشى تماما بعد إصابته بالبرق- وعلى الأغلب امتص الصليب والقطعة المعدنية الشحنة الكهربائية.

وفي الوقت الراهن، يرقد نيقولاي في المستشفى، وحتى الآن لم يعثر الأطباء( بعد الفحوصات الطبية المختلفة) على مشاكل تهدد صحته.

المصدر: pogoda.mail.ru