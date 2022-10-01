أهالي مقاطعة زابوروجيا يحتفلون بالعودة إلى وطنهم الأم والتحول لجزء من الاتحاد الروسي

تاريخ النشر:01.10.2022 | 19:36 GMT | أخبار العالم
علق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثائق بشأن قبول انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.
قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، اليوم السبت، إن ألمانيا لا تستطيع أن تقرر بمفردها ما إذا كانت ستقبل انضمام أوكرانيا السريع إلى حلف الناتو.
علقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشكل منضبط على طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف "الناتو" بشكل عاجل، قائلة إن برلين تحاول منع دول أخرى من الانجرار إلى الأزمة.
أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها قرار انضمام 4 مناطق إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زاباروجيه وخيرسون.
علق قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعد كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي ألقاها أمس الجمعة على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول استعداد الناتو للدفاع عن كل شبر من أراضيه.
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة لا تكترث بما ينتظر أوروبا من شتاء مظلم وبارد.
استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي، تضمن إدانة استفتاءات الانضمام إلى روسيا، التي جرت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة. أن روسيا لا تقبل فكرة إلغاء القيم العائلية التقليدية واستبدالها بالمفاهيم مثل الوالد رقم 1 ورقم 2 ورقم 3.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي على بسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان الجمعة أن الجيش الأميركي المنتشر في أوروبا مستعد لمواجهة "أي احتمال"، على وقع الأزمة في أوكرانيا.
عبر البروفيسور في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، آلان ديرشوفيتس، عن اعتقاده بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجب أن يعتذر عن تأكيده أن الأوكرانيين لم تكن لهم علاقة بالهولوكوست.
أكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر أن محاولات واشنطن ضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو" غير حكيمة.
بسبب تكاليف الكهرباء الباهظة في بريطانيا باتت الحانات والمطاعم تستخدم بشكل متزايد الشموع بدلا من الإضاءة الكهربائية، كما شجعت حمامات السباحة العملاء على الاستحمام في المنزل.
قبل تحليل خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتعين ذكر الخلفية التي ألقي على أساسها هذا الخطاب.
علقت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الخميس، على مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل يتضمن واقعة اعتداء مواطن كويتي بالضرب على مواطن مصري يعمل بإحدى الجمعيات التعاونية بالكويت.
قالت وسائل إعلام إيرانية مساء يوم الجمعة إن 19 شخصا من بينهم قائد استخبارات الحرس الثوري، لقوا مصرعهم خلال هجوم نفذه مسلحون على مركز للشرطة في مدينة زاهدان.
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف اشتعال النيران بطائرة بعد انحرافها عن مدرج في مطار بيلبيك.
شهد الكرملين، أمس الجمعة، حدثا تاريخيا انتظره الملايين من سكان دونيتسك، ولوغانسك، وزابوروجيه، وخيرسون، يتمثل في توقيع معاهدات انضمام هذه المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية.
شهد الكرملين، اليوم الجمعة، حدثا تاريخيا انتظره الملايين من سكان مناطق دونباس، وزابوروجيه، وخيرسون، يتمثل في توقيع اتفاقيات انضمام هذه المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية.
أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن قرار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لتقديم طلب الانضمام السريع لبلاده إلى حلف الناتو كان مفاجئا بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وجه 27 عضوا من الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوا من خلالها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا.
حبس حاكم جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، دموعه وكاد أن يجهش بالبكاء خلال كلمة الرئيس فلاديمير بوتين، في مراسم انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون الى روسيا.
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن إجراءات انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" جاءت في وقت غير مناسب.
قالت خبيرة إن تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان يمكن أن يساعد في تقليل دهون البطن لعدة أسباب.
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، فجر يوم السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية، باتجاه بحر اليابان.
أعلنت إسرائيل أنها لن تعترف باتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.
أعلن المدير العام لشركة "المعدات الكهربائية الأوروبية"، إيليا كالينكوف، أن أوروبا عاجلا أم آجلا ستكون قادرة على الاستغناء عن الطاقة الروسية ولكن فقط على حساب جودة حياتها واقتصادها.
دعا الجيش الإسرائيلي جنوده وضباطه من حملة الجنسية الروسية المتواجدين في روسيا إلى الخروج فورا من هناك.
قال نائب مجلس الدوما الروسي عن شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، إن بحر آزوف، أصبح رسميا بحرا داخليا في روسيا، بعد انضمام جمهورية دونيتسك، ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون، إلى روسيا.
قالت صحيفة "ذا هيل" إنه بينما تجتاح المشاكل الاقتصادية دول التحالف، وما يصحب ذلك من عدم استقرار سياسي، ستستمر الشقوق والتصدعات في الوحدة بين دول الناتو حول أوكرانيا في الاتساع.
تعتبر الزيادة في الوزن مشكلة كبيرة يعاني منها الكثيرون في الوقت الحاضر، لأنها قد تؤدي إلى مرض السكري وأمراض القلب وغيرها.
أثناء البث المباشر لخطاب الأمين العام لحلف "الناتو" على قناة "دويتشه فيله" الألمانية في "يوتيوب" حدث خطأ تقني ما، أدى إلى بث خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساحة الحمراء.
كشفت جورجيا ميلوني زعيمة حزب "فراتيلي دي إيطاليا" أنها لم تتواصل مع والدها منذ عقود بعد أن تبين أنه أدين بتهريب المخدرات وحُكم عليه بالسجن 9 سنوات في سجن إسباني.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قراره الاعتراف بسيادة دولتي جزر كوك ونييوي الواقعتين في المحيط الهادئ.
أصدر فيلق "سلمان" بالحرس الثوري الإيراني بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية بيانا، عقب مصرع 19 شخصا من بينهم قائد استخبارات بالحرس، بهجوم نفذه مسلحون على مركز للشرطة بمدينة زاهدان.
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن كل دولة حددت طريقها اليوم، معلّقة على طلب أوكرانيا للانضمام إلى حلف "الناتو".
نددت وزارة الخارجية الهولندية بقرار نيكاراغوا قطع العلاقات الدبلوماسية، بعد أن قالت هولندا إنها لن تمول مستشفى في هذه الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صدمة مفاجئة قبل خوض نهائيات كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.
أصدرت الشرطة الباكستانية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، بسبب تصريحات انتقد فيها قاضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الغرب الذي رفض طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو بشكل عاجل، أظهر استعداده لـ "استخدامها ورميها".
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه، وخيرسون إلى روسيا الاتحادية، في خطوة تاريخية طال انتظارها من سكان هذه المناطق.
قالت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" إنها تلقت إشعارا من شركة "غازبروم" الروسية بأنها لن تتمكن من إمدادها بالغاز بالكميات المطلوبة في الأول من أكتوبر بسبب استحالة العبور عبر النمسا.
أعلنت الدكتورة لوبوف رومانوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، أن ظهور الذبابة الطائرة أمام العين يشير إلى أمراض مختلفة بما فيها التسمم و ارتفاع مستوى الإجهاد.
اكتشفت مدفعية تابعة للقوات الروسية المحمولة جوا مواقع القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام مروحيات رباعية ودمرت القوة البشرية للعدو ومعداتها بما فيها دبابتان بضربة نيران مكثفة.
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن سعي أوكرانيا للانضمام العاجل إلى "الناتو" هو طلب أوكرني "لتسريع بدء حرب عالمية ثالثة".
هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زعيمة حزب "إخوان إيطاليا" (فراتيلي ديتاليا) جورجيا ميلوني، بفوز تحالف اليمين في الانتخابات البرلمانية الإيطالية.
كشفت شركة Aurus الروسية عن مركبتها الأحدث التي صممت لتكون رباعية دفع قوية وتتمتع بأفضل معايير الرفاهية والأناقة.
أعلنت عالمة النفس الروسية يكاتيرينا تسايوكوفا، أنه يمكن للمرأة بمساعدة اختيارها الصحيح للعطور جذب الرجل الذي يعجبها والتخلص ممن يزعجها.
نشرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، اليوم الجمعة، تقريرا عن بعض الإحصائيات الخاصة بالنجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، للموسم الحالي.
اقتبس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمات الفيلسوف الروسي، إيفان إيلين، حينما تحدث عن عدم الفصل ما بين الحرية الخارجية والداخلية.
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة استعرضا خلالها العلاقات الثنائية والتطورات المستجدة على الساحات الإقليمية والدولية.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تعليق على انضمام 4 مناطق إلى روسيا إن واشنطن تعتزم الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية.
وصفت البعثة الإيرانية في نيويورك تصريحات وزيرة التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي بشأن ثلاث جزر متنازع عليها بأنها "تجاوز على وحدة الأراضي الايرانية".
أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن روسيا ستحرر جمهورية دونيتسك بشكل كامل في المستقبل القريب وكذلك جميع أراضي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، مشددا أنها أراض روسية.
حذرت روزاريو موريو، نائبة رئيس نيكاراغوا وزوجته، السفير الجديد الذي عينته الولايات المتحدة من أنه "لن يدخل" نيكاراغوا.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه ردد النشيد الوطني الروسي في الاحتفالية التي أقيمت في الكرملين بمناسبة انضمام المناطق الأربع، لأن الشعور بالفخر غمره.
قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية إمداد أوكرانيا بالدبابات، لكنها ليست مستعدة بعد للإعلان عن مثل هذه المساعدة.
أشعل لاعب فريق زفوله الهولندي، دافي فان دن بيرغ، مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو له وهو يرتل القرآن بصوت مميز في الملعب.
في حالة انتخابية نادرة، تمكن النائبان الكويتيان، حامد محري البذالي، ومرزوق الخليفة، من الفوز في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وهما في السجن.
وجد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نفسه مرة أخرى في وضع غير مريح، حيث ضل طريق الخروج بعد إلقائه كلمة، وتوجه نحو الحاضرين، رغم أن من حوله حاولوا الإمساك به.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الأراضي المحررة ستصبح أراض تابعة لروسيا، وهو ما سيجعل قصف الجيش الأوكراني لها قصفا لأراض روسية.
أعلن عضو رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاع الروسي، ألكسندر لوسيف، أن الاستخبارات البريطانية قادرة على القيام باستفزازات ضد البنية التحتية الأوروبية من أجل اتهام روسيا بالتخريب.
انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، جماهير ناديه بسبب هجوم بعض الصفحات الجماهيرية على الإدارة فيما يخص الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي الماضي.
وصلت وحدات من القوات المسلحة الروسية إلى منطقة جامبل الكازاخي للمشاركة في تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مغادرة القوات المشتركة بلدة كراسني ليمان إلى خطوط أكثر أمنا، لتجنب تطويقها..
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه لا يمكن إطعام أو تدفئة الناس في العالم بأوراق الدولار واليورو، إذ أن الإنسان بحاجة إلى غذاء وطاقة.
تعرضت القنصلية الروسية في الجانب الشرقي الأعلى من مانهاتن للتخريب ليلة يوم الجمعة، وفقا لإدارة شرطة نيويورك.
يبدأ اليوم السبت في السعودية، العمل بترخيص "موثوق"، في خطوة تسعى من خلالها المملكة لتنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي، وفق ما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية.
أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء أدخلوا تعديلات على مروحيات Ka-52M، لتحسين قدراتها على العمل في المناطق الباردة.
توفي موسى الدلح ابن قرية وادي العمر وعشيرة الدلوح من قبيلة الترابين العريقة بسيناء، عن عمر يناهز 55 عاما، أمس الخميس، وهو أحد مؤسسي اتحاد قبائل سيناء والمتحدث باسم قبيلة الترابين.
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، أمس الخميس، بنحو 3 قروش، ليسجل ارتفاعًا جديدا له في البنوك العاملة بمصر، حيث وصل إلى مستوى 19.59 جنيه للبيع.
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الجمعة، بأكثر من 10%، بعد أنباء عن إلغاء رخصة تصدير لـ"السيل التركي" بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.
ادعت سيدة أجنبية تعرضها لاعتداء جنسي من قبل رجل أمن في الأردن، وتقدمت بشكوى.
لقطات وزارة الدفاع الروسية توثق أعمالا قتالية لوحدات منظومة الصواريخ والمدافع ذاتية الدفع المضادة للطائرات "بانتسير إس 1" وهي تكتشف وتدمر هدفا جويا للعدو.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم السبت، إن ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية جديدة يجعل انتهاء الحرب في أوكرانيا "شبه مستحيل".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بسبب التهديدات بالتطويق، تم إبعاد القوات المتحالفة من كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية وتراجعت إلى خطوط أكثر فائدة.
أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بأن مبنى كبيرا في منطقة الكرادة وسط بغداد انهار بساكنيه.
أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن الناتو ليس طرفا في الأزمة أوكرانية ويبقى تحالفا دفاعيا.
دانت السفارة الروسية في واشنطن تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بشأن الهجمات التي تعرضت لها أنابيب السيل الشمالي لنقل الغاز الروسي، واعتبرته مثالا على شيطنة روسيا.
ظهرت صورة مسربة في الساعات القليلة الماضية، ترتيب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية سنويا لأفضل لاعب في العالم لكرة القدم.
أعلن وفد صنعاء المفاوض أنه خلال 6 أشهر من عمر الهدنة لم يلمسوا أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة.
تحدث خبراء اقتصاديون لـRT عن مصير قرض صندوق النقد الدولي لمصر وما سيحدث للجنيه بعد الحصول على القرض، خاصة بعد تأكيد وزير المالية أنه سيتم التوصل لاتفاق خلال شهر أو شهرين بالكثير.
ارتفع عدد ضحايا إعصار "إيان" في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 42 شخصا، وهو يواصل سيره نحو ساحل كارولينا، بعد تدميره جزءا كبيرا من سواحل فلوريدا خلال اليومين الماضيين.
مني نادي ألميريا لمالكه السعودي تركي آل الشيخ، بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه أتلتيك بيلباو (0-4) مساء يوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية للجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
شهدت منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت، حادثة انهيار مبنى كبير مكون من 4 طوابق، بساكنيه، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 13 شخصا وسط جهودها لإخراج الآخرين.
تحت عنوان "الولايات المتحدة تصف الهجوم الإيراني على الأكراد بالوقح" كتبت بولينا كونوبوليانكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول آفاق التصعيد في إيران ومعها.
أعلنت الإمارات أنها ستبدأ اعتبارا من 3 أكتوبر تطبيق منظومة تأشيرة محدثة لدخول وإقامة الأجانب.
اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، أن تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول عضوية "الناتو" يبدو كدعوة الحلف للدخول في نزاع عسكري مع روسيا.
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تأخذ كل شيء بوقاحة وابتزاز، وتكذب بفجاجة مثل غوبلز.
كتبت أليونا زادوروجنايا وداريا بولكوفا، في "فزغلياد"، حول ارتفاع مخاطر استخدام الأسلحة النووية.
كتبت الخبيرة، ليز بيك، في صحيفة "هيل" تقول إن الرئيس الأمريكي جو بايدن فشل في مهمته كزعيم حقيقي للغرب ولم يتخذ أهم الخطوات لدعم الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
كتبت داريا لارينا، في "إكسبرت رو"، حول المنافسة بين مرشحي روسيا والولايات المتحدة على رئاسة الاتحاد الدولي للاتصالات.
علقت السفارة الروسية على المعلومات التي ظهرت في وسائل إعلام أمريكية حول خطط يُزعم أن واشنطن أعدتها لضرب أهداف روسية، معربة عن أملها في أن يكون هذا هراء لشخص ما وليس موقف البنتاغون.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من يقبلون العيش وفق المبادئ الأميركية بالماسوشيين.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تفتح أبوابها فحسب للأراضي الجديدة بل تفتح قلبها أيضا. وأضاف "أهلا بكم في وطنكم".
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عسكريين أعلنوا إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو وإغلاق الحدود.
في موقف جديد يدعو إلى العجب، وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن وصفة لا تخطر على بال "لمواجهة الأعاصير" الطبيعية.
أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بتجدد الاحتجاجات بالعاصمة بغداد في الذكرى الثالثة لانطلاقها في أكتوبر 2019.
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