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مصادر لـRT: فشل مفاوضات حل الأزمة السودانية

أخبار العالم العربي

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نقل مراسلنا عن مصادر سودانية تأكيدها فشل المفاوضات بين كل من الجيش ورئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك وقوى المعارضة لحل الأزمة السودانية.

يأتي ذلك فيما طالب تجمع المهنيين السودانيين باختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة وإعادة هيكلة القوات المسلحة وحل قوات الدعم السريع، كما دع التجمع إلى إغلاق طرق استعدادا لعصيان مدني يومي الأحد والاثنين ضد إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

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