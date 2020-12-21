دول عربية وأجنبية تعلق الرحلات إلى بريطانيا

تواصل الحكومة البريطانية اجتماعها لبحث وصول الإمدادات إلى البلاد بعدما قررت دول أوروبية عدة تعليق الرحلات إلى بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال ناطق باسم الحكومة إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيترأس اجتماع لجنة حالات الطوارئ المدنية لمناقشة الوضع المتعلق بالتنقلات الدولية وحركة الشحن إلى البلاد، هذا وكانت كل من فرنسا وبلجيكا والمانيا وإيطاليا وإسبانيا قد أعلنت تعليق دخول جميع الوافدين من بريطانيا وسط تحذير من انتشار السلالة الجديدة لكورونا على أراضيها، فيما شهدت محطات القطار في العاصمة لندن ازدحاما شديدا جراء مغادرة عدد كبير من سكان المدينة إلى مدنهم وقراهم عقب قرار تشديد تدابير العزل الصحي.