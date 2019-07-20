 
مباشر
عاجل
الخارجية البريطانية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية احتجاز ناقلة النفط

العلاقات الاقتصادية الروسية الفنزويلية

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5dy

تشهد العلاقات الروسية الفنزويلية ديناميكية واضحة ، فوفقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، تعد الاستثمارات الروسية الحالية في فنزويلا كبيرة، إذ تجاوزت أربعة مليارات دولار.

ويعود الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات لشركة "روس نفط"، بالإضافة إلى استثمارات لمصرف "غازبروم بنك" وفروعه الفنزويلية، تقدر بنحو ثلاثمئة مليون دولار، وأخرى لشركة "كاماز" للآليات والسيارات والشاحنات، تقدر قيمتها الإجمالية باثنين وعشرين مليون دولار.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا