العلاقات الاقتصادية الروسية الفنزويلية

تشهد العلاقات الروسية الفنزويلية ديناميكية واضحة ، فوفقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، تعد الاستثمارات الروسية الحالية في فنزويلا كبيرة، إذ تجاوزت أربعة مليارات دولار.

ويعود الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات لشركة "روس نفط"، بالإضافة إلى استثمارات لمصرف "غازبروم بنك" وفروعه الفنزويلية، تقدر بنحو ثلاثمئة مليون دولار، وأخرى لشركة "كاماز" للآليات والسيارات والشاحنات، تقدر قيمتها الإجمالية باثنين وعشرين مليون دولار.