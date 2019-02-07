جينيفر لورنس تعلن عن حدث هام في حياتها الخاصة

أعلنت النجمة العالمية، جينيفر لورنس، رسميا، خطوبتها على حبيبها، كووك ماروني، وذلك بعد انتشار شائعات كثيرة عن الموضوع.

وبدأت الشائعات بالظهور عندما رصد المعجبون خاتما في يدها، خلال عشاء خاص جمعها مع ماروني، وهو تاجر تحف فنية من مدينة نيويورك.

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وفي إطار ما سبق، لم تعلن لورنس بعد عن أي موعد محدد لزفافها من ماروني.

وتعد النجمة إحدى ألمع مشاهير السينما وأصغرهم سنا، إذ ربحت جائزة الأوسكار بعمر 22 عاما، عن دورها بفيلم "Silver Linings"، الذي أطلقته عام 2012.

كما حصدت أفلامها السينمائية عائدات هائلة، فاقت 5.7 مليار دولار أمريكي، في حين صنفتها مجلة "TIME"، عام 2013، ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

المصدر: BBC News