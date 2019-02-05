عرض مسلسل أحمد مكي على شبكة "نيتفليكس" (فيديو)

بدأت الشركة الأمريكية، "نيتفليكس"، بعرض مسلسل تلفزيوني شهير من بطولة النجم المصري، أحمد مكي .

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وعرض مسلسل، "خلصانة بشياكة"، أول مرة في عام 2017، في حين اختارته "نيتفليكس" ضمن مجموعة جديدة من الأفلام والمسلسلات الأمريكية والعالمية، التي تنوي بدء عرضها عبر شبكتها.

ويناقش المسلسل الصراع بين الرجال والنساء بطريقة كوميدية، حيث يتطور هذا الصراع تدريجيا إلى حرب عالمية، بين جيش النساء من جهة وجيش الرجال من جهة أخرى.

وإلى جانب أحمد مكي، يلعب دور البطولة في المسلسل كل من: هشام ماجد، هشام محمد، ودينا الشربيني، أما الإخراج فهو لهشام فتحي.

المصدر: وكالات