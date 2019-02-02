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للأسبوع الثاني.. فيلم "Glass" يتصدر شباك التذاكر العالمية (فيديو)

الثقافة والفن

للأسبوع الثاني.. فيلم
You-Tube: IGN
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تصدر فيلم هوليوود الجديد "Glass"، إيرادات السينما العالمية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث حقق عائدات فاقت 54 مليون دولار، في الأسبوع الأول على عرضه.

ويتحدث الفيلم عن 3 أشخاص خارقين، اعتقلتهم منظمة عالمية سرية لإخفاء حقيقتهم عن سكان الأرض، في حين تحاول إقناعهم بأساليب سيكولوجية مختلفة أنهم ليسوا خارقين.

ويلعب دور البطولة في الفيلم، كل من النجوم العالميين: صاموئيل جاكسون، بروس ويليس، وجيمس مكافوي، في حين استوحيت أحداثه كمزيج من فيلمي، "Split" و"Unbreakable".

وحل في المركز الثاني في إيرادات الأسبوع الماضي، الفيلم الكوميدي "The Upside"، ومن ثم "Aquaman" في المركز الثالث.

المصدر: الصحافة الأمريكية

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