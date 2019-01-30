الفنان محمد حداقي يصرح حول إصابته بجلطة دماغية (فيديو)

نفى النجم السوري، محمد حداقي، الأنباء التي انتشرت مثل النار في الهشيم، وتحدثت عن إصابته بجلطة دماغية نقل على إثرها إلى غرفة العناية المشددة في أحد مشافي دمشق.

وانتشرت أخبار كاذبة بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حين نشر حداقي مقطع فيديو عبر إنستغرام، ظهر فيه سليما معافى ويقود سيارته في دمشق.

وتحدث حداقي في المقطع قائلا: "أنا بشحمي ولحمي محمد حداقي، صدقوني ما فيني شي.. وحابب قول للي عم يشمت فيني، آسف لأني شغلت تفكيرك وأخدت حيز من وقتك".

يعد حداقي اليوم أحد ألمع النجوم في الدراما السورية والعربية. انتسب للمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1993، وتألق سريعا مع دخوله عالم التمثيل والتلفزيون، حيث شارك في العديد من الأعمال الهامة، في مقدمتها: الولادة من الخاصرة، أهل الراية، عنترة بن شداد، وعمر الخيام.

المصدر: إنستغرام