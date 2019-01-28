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تاريخ فتح سيبيريا في فيلم روسي جديد

الثقافة والفن

تاريخ فتح سيبيريا في فيلم روسي جديد
vk.ru
مشهد من فيلم "توبول"
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عرضت دور السينما الروسية، يوم 21 يناير الجاري، فيلم "توبول" عن تاريخ فتح سيبيريا على أيدي الضباط الروس، في عصر الإمبراطور بطرس الأكبر ( 1682-1725).

وقال منتج الفيلم، أوليغ أوروشيف، في مؤتمر صحفي عقد بموسكو بمناسبة حفل العرض الأول للفيلم الجديد، إن مؤلفات الكاتب الروسي الكبير، أليكسي إيفانوف، شكلت أساس سيناريو الفيلم.

أما بطولة الفيلم فضمت حسب أوروشيف، نجوم السينما الروسية مثل: دميتري ديوجيف، ألكسندر لازاريغ، يكاترينا غوسيفا، بافل تاباكوف وغيرهم.

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ويروي الفيلم قصة ضابط روسي شاب من حرس القيصر بطرس الأول، يتم إيفاده بأمر من القيصر إلى مدينة توبولسك الحدودية، حيث وقع في حب فتاة من أهالي المدينة وانجر، هو وضباط فوجه، إلى مؤامرة الأمراء المحليين الباحثين عن كنوز ذهب.

وعلاوة على ذلك، فإن الفيلم يسلط الضوء على دور أول محافظ لـسيبيريا، الأمير، ماتفيه غاغارين (1659-1721) والمفكر التنويري الروسي المعروف، سيميون ريميزوف، (1542-1721)، في عملية استصلاح سيبيريا الروسية.

المصدر: تاس

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