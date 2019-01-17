فيلم روسي عن الحرب العالمية الأولى في مهرجان برلين السينمائي

يشهد مهرجان برلين السينمائي أول عرض لفيلم "فتى روسي" السينمائي، للمخرج الروسي الشاب، ألكسندر زولوتوخين.

إقرأ المزيد

ومن المفترض أن يعرض الفيلم، في 9 فبراير المقبل، خارج برنامج المهرجان الرئيس. لكنه سيعرض لاحقا في مختلف دور السينما الألمانية.

وقال مدير استوديو "لين فيلم" السينمائي المنتج العام للفيلم، إدوارد بيتشوغين، إن عرض الفيلم في إطار مهرجان برلين السينمائي يعد نجاحا بالنسبة للمخرج السينمائي الروسي الشاب، وأضاف أن الفيلم أنتج بدعم من وزارة الثقافة الروسية.

ويروي الفيلم قصة جندي روسي شاب فقد البصر في أول معركة له إبان الحرب العالمية الأولى، وبقي يخدم في صفوف الجيش الروسي كموجه للطائرات الروسية لتميزه بقدرات سمعية فائقة.

يذكر أن "فتى روسي" يعد الفيلم الرابع الذي تنتجه مؤسسة المخرج الروسي المشهور عالميا للأفلام الوثائقية، ألكسندر سوكوروف.

المصدر: تاس