"لورنس العرب" أفضل أفلام القرن العشرين

اختارت الجمعية الأمريكية للسينمائيين بمناسبة الذكرى المئوية لإنشائها، أفضل الأفلام السينمائية للقرن العشرين.

ويحتل المرتبة الأولى في قائمة أفضل الأفلام التي تم نشرها في موقع الجمعية، فيلم "لورنس العرب" من إخراج المخرج البريطاني العالمي ديفيد لين في عام 1962. وعبر خبراء الجمعية عن دهشتهم من الظروف التي تم فيها تصوير هذا الفيلم. وخاصة تم تصوير بعض إجزائه في جبل الطبيق في الأردن حيث كانت هناك درجة حرارة عالية لا تطاق، فيما كان أقرب مورد للماء يقع على بعد 240 كيلومترا. وبغض النظر عن ذلك تمكن فريق التصوير بفضل مهارته العالية من تصوير الفيلم الذي حصل فيما بعد على 7 جوائز "أوسكار" و4 جوائز "الكرة الذهبية" والكثير من الجوائز الأخرى.

وتضم قائمة أفضل 10 أفلام سينمائية أيضا الأفلام: "بليد رانر" لعام 1962 و" القيامة الآن" لعام 1979 و"المواطن كين" لعام 1941 و"العراب" لعام 1972" و" الثور الهائج" لعام 1980 و"الملتزم" لعام 1970 و"أيام الجنة" لعام 1978 و"2001: ملحمة الفضاء" لعام 1968 و"الرابط الفرنسي" لعام 1971.

ويحل في المرتبة الـ39 في قائمة أفضل الأفلام السينمائية التي وضعتها الجمعية، فيلم "أنا-كوبا" للمخرج السوفيتي ميخائيل كالاتوزوف لعام 1964.

المصدر: نوفوستي