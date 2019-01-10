"اعتنق الإسلام ليتزوج فنانة مصرية مشهورة".. من هو المخرج الراحل أسامة فوزي؟

توفي المخرج المصري أسامة فوزي، عن عمر يناهز 58 عاما بعد صراع مع المرض، ويعد المخرج رمزا من رموز السينما المصرية، رغم قلة أعماله التي لا تزيد عن أربعة أفلام.

ولد أسامة فوزي في 19 مارس 1961. وتخرج في قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما في عام 1984، حيث عمل كمساعد مخرج مع عدد كبير من المخرجين المصريين، وأخرج أربعة أفلام فقط في تاريخه السينمائي ولكنها أثارت جدلا كبيرا، وهي: "بالألوان الطبيعية"، "بحب السينما"، "جنة الشياطين"، "عفاريت الأسفلت".

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تزوج الراحل أسامة فوزي من الفنانة المصرية المشهورة، سلوى خطاب، والتي أكدت أنه اعتنق الدين الإسلامي وتخلى عن ديانته المسيحية ليستطيع الزواج منها، لكن هذا الزواج لم يستمر أكثر من 3 سنوات.

عرف أسامة فوزي بالمثير للجدل بسبب القضايا التي ناقشها في أفلامه، وخاصة فيلم "بحب السيما" الذي أثار جدلا بسبب أمور ناقشها في الدين.

وينتمي أسامة فوزي لدفعة من المخرجين الشباب، اكتسبوا الخبرة على يد المخرج الكبير، يوسف شاهين، فهو أحد تلاميذه.

كما كشفت الفنانة سلوى خطاب، أن زوجها السابق أسامة فوزي كان برج الحوت، وكانا متفقين، ورغم ذلك، لم يكن هناك مجال لاستمرار الحياة بينهما وهذا سبب الطلاق.

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وأضافت خلال لقائها في برنامج "أنا وأنا" على قناة "ON E": "الحياة وصلت لطريق مسدود، ولدينا صفة العند، ولكني أحترمه وهو صديق هائل".

المصدر: الفجر