ألبوم تامر حسني الأخير الأكثر مبيعا واستماعا في العالم العربي

حقق ألبوم "عيش بشوقك"، للنجم المصري، تامر حسني، أعلى نسبة مبيعات بين ألبومات النجوم العرب خلال عام 2018، في حين غرّد حسني حول الموضوع ممتنا لجمهوره العربي.

وعلاوة على ما سبق، احتلّ الألبوم الأخير لتامر حسني نسبة استماع ومشاهدة قياسية تخطت الربع مليون، ليصبح الألبوم الأول في مصر والعالم العربي لهذا العام.

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وجاء في التغريدة التي أطلقها النجم عبر تويتر: "فى نهاية ٢٠١٨ الحمدلله .. أحب اشكر كل صناّع ألبوم عيش بشوقك، شكرا لمجهودكم الكبير.. أحب أشكر كل الجماهير المحترمه اللي سمعوا الألبوم ووصّلوه فى ٤ شهور فقط أنه يحقق ربع مليار مشاهدة على يوتيوب، ليكون الألبوم الأعلى مشاهده علي اليوتيوب والأعلى مبيعا فى مصر والوطن العربي".

كما تابع حسني قائلا: "كمان فرحان عشان الألبوم كله بتصويره، كان أول إنتاج لشركتي وحقق أعلى مشاهدات ومبيعات في تاريخي الفني .. الحمدلله التعب مش بيروح هدر، وربنا ينجحكم كلكم بس إشتغلوا طول الوقت على نفسكم وتطويرها".

المصدر: تويتر