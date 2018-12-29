نجوم لبنان يتدفقون إلى السعودية برفقة ماجدة الرومي (صورة)

أحيت الفنانة، ماجدة الرومي، حفلا غنائيا مرتقبا على أراضي المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة الثقافي"، حيث توجه معها العديد من النجوم لحضور الحدث.

وتوجهت إلى السعودية نخبة من النجوم اللبنانين على رأسهم: نجوى كرم، راغب علامة، وليد توفيق، ونشرت كرم صورة مع النجوم الآخرين عبر تويتر، أثناء تواجدهم في مطار بيروت الدولي للتوجه إلى السعودية.

كما أتبعت النجمة اللبنانية الصورة بتعليق جاء فيه: "طالعين من بيروت عالسعودية حتى نكون بأجواء الثقافة والفن بمهرجان شتاء طنطورة الثقافي".

وانطلق مهرجان "شتاء طنطورة الثقافي" في محافظة العلا السعودية، 20 ديسمبر الجاري، ويستمر حتى 10 فبراير من العام المقبل، حيث يشمل الحدث الضخم فعاليات تراثية وأنشطة تفاعلية واجتماعية، ناهيك عن المناسبات الثقافية والفنية.

المصدر: تويتر