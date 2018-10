بمناسبة عيد ميلادها.. كيم كاردشيان في صورة برفقة محمد كريم

View this post on Instagram

Happy Birthday to the most Gorgeous & Beautiful @kimkardashian 🎂✨🎊💕 wishing you a great successful year ahead . #kimkardashian #Mohamed_karim #happybirthday #kimkardashianwest #kimk #kkw #Mohamedkarim #mokarim #mo_karim #كيم_كاردشيان #عيد_ميلاد_سعيد #محمد_كريم