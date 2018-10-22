بمناسبة عيد ميلادها.. كيم كاردشيان في صورة برفقة محمد كريم

وجه الممثل المصري، محمد كريم، تهانيه الحارة للنجمة الأمريكية الشهيرة، كيم كارداشيان، وذلك بمناسبة حلول عيد ميلادها الـ 38، عبر حسابه الخاص على إنستغرام.

وأرفق كريم المعايدة بصورة جمعته مع كيم كاردشيان في مدينة لوس أنجلوس، التقطت عام 2015، وعلق عليها قائلا: "عيد سعيد لأروع وأجمل كيم كارداشيان، أتمنى لك سنة مليئة بالنجاحات".

وفي سياق متصل، يسعى النجم المصري إلى دخول السينما العالمية من بوابة هوليوود، حيث أعلن مؤخرا عن مشاركته المرتقبة في فيلم من بطولة الممثل الأمريكي، نيكولاس كيدج، يحمل اسم "A Score to Settle".

كما أشار محمد كريم إلى أن الدور الذي يؤديه سيكون من أصعب ما قدم خلال مسيرته الفنية، إذ يتطلب التحضير والاستعداد له أشهرا طويلة.

المصدر: إنستغرام