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شاهد.. "الهضبة" يفاجئ جمهوره بشربيني ويغني لها "برج الحوت"

الثقافة والفن

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربيني
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فاجأ النجم المصري عمرو دياب جمهوره أثناء حفل أحياه أمس الخميس في مسرح جامعة مصر الدولية، بظهور الفنانة دينا الشربيني معه، بعد إشاعات عن زواجهما.

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وقدم عمر الممثلة المصرية إلى الجمهور، قائلا: "هي ممثلة جامدة أوي بس بتتكسف من المسرح، وعشان هي موجودة بس هغني برج الحوت".

وأهدى لها أغنيته الشهيرة "برج الحوت" التي قيل منذ إصدارها إنها موجهة لدينا لتطابق برجها مع برج الحوت.

وتفاعل جمهور "الهضبة" على مواقع التواصل الاجتماعي مع خطوته، معتبرين أنها إعلان رسمي عن حبه للفنانة التي تعيش منذ فترة على وقع ضغط كبير بسبب شائعات ارتباطها بدياب، وتسريب بعض الصور التي جمعتهما معا في عدة مناسبات خاصة.

كما زار عمرو دياب في مارس الماضي، موقع تصوير مسلسل "مليكة" الذي تشترك فيه النجمة المصرية، في خطوة اعتبرها جمهور النجمين مفاجأة تبين اهتمام عمرو بدينا.

المصدر: وكالات

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