"حرب" على عمرو دياب بعد تغريدة عن آل الشيخ!

تسببت صورة وتغريدة نشرهما النجم المصري، عمرو دياب، على مواقع التواصل الاجتماعية، بردود فعل عنيفة من قبل محبيه ومتابعي أخباره الفنية الغنائية.

ونشر المغني المشهور، الملقب بالهضبة، صورة تجمعه مع رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بعد أن زاره للاطمئنان على صحته.

وكتب عمر دياب في تغريدته تعليقا على الصورة التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "في زيارة لحبيبي أبو ناصر للاطمئنان عليه"، كما وصف دياب آل الشيخ في تغريدته بـ "الساحر".

#عمرو_دياب 😍

احضن كمان خلينى اتوب 😂😂👊

ماتتهد بقه ياجدع مش هعرف احوش عنك كده 😂😏 👊 pic.twitter.com/AHQblNjOnR — amalelakaad (@amalelakaad1) 30 сентября 2018 г.

يعني البلد من ٢٠١١ ثورات قامت فيها وحكومات ورؤساء اتغيروا فيها وناس ماتو وناس اتحبست والدنيا قامت في بلدك حرفيا وانت مرضتش تحشر نفسك في السياسه علشان متتحسبش على حد ضد حد!

لكن تيجي دلوقتي وتدعم تركي في التوقيت ده بالذات ليه يعني؟ لا محتاج فلوس ولا شهره ولا اي حاجه!؟🙄

#عمرو_دياب — heba ahmed (@heba_livelife) 1 октября 2018 г.

وبعد نشر هذه الصورة والتغريدة، انهالت التعليقات الساخرة والمهاجمة لـ "الهضبة"، والتي وصف فيها بعض المعلقين دياب بالمتملق وبألقاب أخرى. كما نوه البعض إلى أن مثل هذه الصور قد تذهب بشعبية النجم المصري المحبوب.

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وساهم تركي آل الشيخ بكلمات بعض أغنيات ألبوم دياب الجديد "كل حياتي"، كما كتب آل الشيخ كلمات أغنية "يا أجمل عيون" من البوم دياب لعام 2017.

وتعرض آل الشيخ في وقت سابق لشتائم من قبل جماهير النادي الأهلي المصري، في مبارة جمعت الفريق مع حوريا الغيني في ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب آل الشيخ على صفحته على موقع فيس بوك بعد السباب الذي تعرض له، إنه يفكر بالانسحاب من الاستثمار في الرياضة المصرية.

ولاحقا، أعلنت القناة التلفزيونية الفضائية الخاصة بتركي آل الشيخ "بيراميدز" انسحابه رسميا من الاستثمار في الرياضة المصرية.

المصدر: تويتر+وكالات