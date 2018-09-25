آل الشيخ ينسحب من الاستثمار الرياضي في مصر

أعلنت قناة نادي بيراميدز، أن مالك النادي المصري ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ انسحب من الاستثمار الرياضي في مصر بشكل نهائي.

وأكدت إدارة القناة هذه التطورات عبر أحد برامجها الذي يقدمه المذيع مدحت شلبي، حيث نقل الأخير عن تركي آل الشيخ قوله، إن نادي بيراميدز سيبقى تحت تصرف كل من أحمد حسن وحسام البدري وهادي خشبة.

كما تعهد آل الشيخ بتوفير عقود خارجية للنجوم المميزين في النادي في دول الخليج وأوروبا، والحفاظ على أوضاع العاملين بالقناة، والالتزام بكافة حقوقهم، وتوفير عقود عمل لهم.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك، أنه يفكر جديا بالانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر بسبب ما سماه: هجوما غريبا من كل جهة.

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وكانت جماهير النادي الأهلي المصري قد وجهت السباب لتركي آل الشيخ خلال مباراة الفريق مع حوريا الغيني ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات