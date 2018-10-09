الحكم بالسجن سنتين و6 أشهر لفنانة مصرية

أصدرت محكمة مصرية حكما بسجن الفنانة، ميرهان حسين، سنتين و6 أشهر مع الشغل، ودفع كفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه مصري لوقف تنفيذ الحكم إلى حين الاستئناف.

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وقضت المحكمة، الاثنين 8 أكتوبر، بحبس ميرهان حسين في القضية المعروفة باسم "كمين الهرم"، والتهم الموجهة إليها بالقيادة تحت تأثير السكر والتعدي على موظف أثناء أداء مهامه، واتهام عاملة الملابس الخاصة بها بالمشاركة في الاعتداء على موظف عام.

وقد جاء في الحكم قرار حبس عاملة الملابس الخاصة بحسين، 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه عن التهمة الموجهة إليها، وتغريم ضابطي الشرطة المتهمين بالتعدي على الفنانة وسبها وقذفها، بـ20 ألف جنيه لكل منهما عن الاتهامات المسندة إليهما.

وردت حسين على قرار المحكمة عبر حسابها على إنستغرام قائلة: "للتوضيح.. الحكم مبدئي في الدرجة الأولى.. غير نهائي والقضية ما زالت في القضاء الذي أثق في نزاهته وحكمه النهائي"، وتابعت: "خير إن شاء الله".

يذكر أن ميرهان حسين هي فنانة مصرية من مواليد 28 أكتوبر 1982، بدأت حياتها الفنية بالمشاركة في برنامج "ستار أكاديمي" لاكتشاف المواهب الغنائية، ثم اتجهت إلى التمثيل في المجال التلفزيوني والسينمائي.

المصدر: وكالات + إنسغرام