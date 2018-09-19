الموت يغيب الفنان المصري جميل راتب

توفي صباح اليوم الأربعاء الفنان المصري القدير جميل راتب، متأثرا بمرضه عن عمر ناهز 92 عاما وستشيع جنازته من مسجد الأزهر الشريف، بعد ظهر اليوم.

وأعلن هاني التهامي مدير أعمال جميل راتب نبأ وفاته عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وقال: "البقاء لله.. رحل عن دنيانا الفنان والأب والصديق والممثل جميل راتب".

جميل راتب ممثل مصري، ولد في القاهرة وأكمل دراسته التوجيهية في مصر بعمر الـ19، ثم دخل مدرسة الحقوق الفرنسية وبعد إنهائه عامه الدراسي الأول سافر إلى باريس لإكمال دراسته.

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وبدأ التمثيل منذ أن كان في مرحلة الدراسة، لكن أول ظهور سينمائي له كان في عام 1946 من خلال فيلم "أنا الشرق"، ثم غادر إلى فرنسا مرة أخرى ليواصل عمله الفني في السينما، ثم عاد إلى مصر مجددا منتصف سبعينات القرن العشرين، وبدأ الظهور في السينما المصرية منذ ذلك الحين على نحو مكثف.

شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام منها "كفاني يا قلب ولا عزاء للسيدات وحب في الزنزانة و البداية وطيور الظلام"، كما عمل أيضا في السينما التونسية والفرنسية، وعمل أيضا في الدراما التلفزيونية، ومن مسلسلاته يوميات ونيس، والراية البيضاء، وزيزينيا، ووجه القمر.

المصدر: وكالات