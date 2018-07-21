جميل راتب يفقد صوته ويدخل العناية المركزة

تعرض الفنان المصري، جميل راتب، لأزمة صحية، تطلبت نقله إلى المستشفى ودخوله إلى العناية المركزة بإحدى مستشفيات الدقي.

ونقلت صحيفة "الشروق" عن مدير أعمال الفنان جميل راتب، هاني التهامي، أن الفريق الطبي، الذي يعالج الفنان جميل راتب، ما زال يبحث عن سبب المشكلة، التي يعاني منها وهي "ضعف وعدم وضوح الصوت"، مشيرا إلى أنه أيضا يعاني من صعوبة في تناول الطعام.

وأوضح التهامي، أن الفنان جميل راتب (92 عاما)، لن يخرج من المستشفى في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن قرار سفره للعلاج في الخارج ما يزال قيد الدراسة.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، قامت بزيارة الفنان القدير جميل راتب قبل يومين، للاطمئنان على حالته الصحية.

المصدر: الشروق