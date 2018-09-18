مصر.. اختفاء مفاجئ لتمثال غربي الإسكندرية

أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن اختفاء تمثال "بائع العرقسوس" الموجود في المدخل الرئيسي لحي غرب الإسكندرية، والذي بناه سكان المدينة من الفخار.

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وقالت جريدة "المصري اليوم" أن التمثال اختفى وبقي تمثال سيدة كانت تقف بجواره، وشيد السكان التمثالين عقب أحداث "ثورة 25 يناير" 2011.

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وكشف مصدر مسؤول في منطقة آثار الإسكندرية، أن التمثال غير مدرج في سجل الآثار، وأن المنطقة لا تعلم عنه أي شيئ، وتم تسليمه من قبل الأهالي، مضيفا أن التماثيل الأربعة المدرجة في سجل الآثار بالإسكندرية هي "سعد زغلول، صفية زغلول، الخديو إسماعيل، نوبار باشا".

المصدر: المصري اليوم