عرس ملكي من زاوية جديدة.. صورة تاريخية نادرة للملكة فيكتوريا!
أصدر #Romanovs100 لقطة تصور زاوية مختلفة لصورة مشهورة للملكة فيكتوريا وأحفادها، كجزء من مشروع لغز الصورة التاريخي التابع لـ RT.
وقامت الفنانة مارينا أمارال بتلوين الصورة، لإضافة روح جديدة على صورة مألوفة توضح مدى الترابط بين العلاقات الملكية الأوروبية، ويظهر فيها: نيكولاس، الأمير المستقبلي لروسيا، يقف بجانب زوجته أليكس أميرة هيس والراين، الحفيدة المفضلة للملكة فيكتوريا. وأمام الزوجين، يجلس ابن عم نيكولاس، ويلهلم الثاني. وبعد سنوات من التقاط هذه الصورة، سيكون على الجانب الآخر من الحرب، ويقود ألمانيا ضد الإمبراطورية الروسية في الحرب العالمية الأولى.
As requested...— Marina Amaral (@marinamaral2) 5 июня 2018 г.
Fun fact: I used Queen Victoria's journal as a source to be able to identify everyone. pic.twitter.com/uwtBLqNnmq
والتقى نيكولاس فيكتوريا للمرة الأولى في عام 1893، في حفل زفاف ابن أخيه جورج، دوق يورك، والأميرة ماري. ووصفته الملكة في مجلتها بأنه "ساحر ورائع مثل جورجي. وهو دائما يتحدث الإنجليزية وتقريبا بدون أخطاء، حيث كان لديه مدرسا للغة الإنجليزية، وهو السيد هيث، الذي ما يزال معه. إنه بسيط للغاية وغير متأثر".
وفي الواقع، بدا نيكولاس الثاني وابن عمه جورج الخامس (جورج، والد دوق يورك) متشابهين إلى حد كبير، وكأنهما توأم.
وتم التقاط هذه الصورة بعد يوم واحد من إعلان نيكولاس وأليكس خطوبتهما، في كوبورغ 21 أبريل عام 1894. وتجمع أفراد العائلة لحضور حفل زفاف فيكتوريا ميليتا، أميرة ساكس كوبورج وغوتا.
Queen Victoria and her family, including King Edward VII, Tsar Nicholas II, Tsarina Alexandra, Kaiser Wilhelm II and Empress Frederick at a wedding in Coburg, Germany, 1894. Queen Victoria was referred to as “the grandmother of Europe” because her progeny were dispersed throughout the continent through the marriages of her numerous children. She wrote in her journal for 21 April 1894, 'the whole of our large family party were photographed by English, as well as German photographers. Many groups were taken, & some of me with Vicky & my 3 sons, & William.' || The original photo was a courtesy of #Romanovs100 #history
وبعد عامين من ذلك، يعود نيكولاس وألكسندرا لزيارة الملكة فيكتوريا مع طفلتهما حديثة الولادة، أولغا. وارتدى نيكولاس الثاني الزي الرسمي للبلوز والملوك في هذه الصورة. وهو الزي نفسه الذي يرتديه الأمير هاري في زواجه عام 2018.
وفي شهر مايو، أطلقت #Romanovs100 مسابقة للتلوين تشرف عليها مارينا أمارال لاختيار الفائز في نهاية يونيو. ويمكن لأي شخص المشاركة باتباع القواعد المطلوبة.
المصدر: RT
ديمة حنا