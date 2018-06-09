عرس ملكي من زاوية جديدة.. صورة تاريخية نادرة للملكة فيكتوريا!

أصدر #Romanovs100 لقطة تصور زاوية مختلفة لصورة مشهورة للملكة فيكتوريا وأحفادها، كجزء من مشروع لغز الصورة التاريخي التابع لـ RT.

وقامت الفنانة مارينا أمارال بتلوين الصورة، لإضافة روح جديدة على صورة مألوفة توضح مدى الترابط بين العلاقات الملكية الأوروبية، ويظهر فيها: نيكولاس، الأمير المستقبلي لروسيا، يقف بجانب زوجته أليكس أميرة هيس والراين، الحفيدة المفضلة للملكة فيكتوريا. وأمام الزوجين، يجلس ابن عم نيكولاس، ويلهلم الثاني. وبعد سنوات من التقاط هذه الصورة، سيكون على الجانب الآخر من الحرب، ويقود ألمانيا ضد الإمبراطورية الروسية في الحرب العالمية الأولى.

As requested...



Fun fact: I used Queen Victoria's journal as a source to be able to identify everyone. pic.twitter.com/uwtBLqNnmq — Marina Amaral (@marinamaral2) 5 июня 2018 г.

والتقى نيكولاس فيكتوريا للمرة الأولى في عام 1893، في حفل زفاف ابن أخيه جورج، دوق يورك، والأميرة ماري. ووصفته الملكة في مجلتها بأنه "ساحر ورائع مثل جورجي. وهو دائما يتحدث الإنجليزية وتقريبا بدون أخطاء، حيث كان لديه مدرسا للغة الإنجليزية، وهو السيد هيث، الذي ما يزال معه. إنه بسيط للغاية وغير متأثر".

وفي الواقع، بدا نيكولاس الثاني وابن عمه جورج الخامس (جورج، والد دوق يورك) متشابهين إلى حد كبير، وكأنهما توأم.

وتم التقاط هذه الصورة بعد يوم واحد من إعلان نيكولاس وأليكس خطوبتهما، في كوبورغ 21 أبريل عام 1894. وتجمع أفراد العائلة لحضور حفل زفاف فيكتوريا ميليتا، أميرة ساكس كوبورج وغوتا.

وبعد عامين من ذلك، يعود نيكولاس وألكسندرا لزيارة الملكة فيكتوريا مع طفلتهما حديثة الولادة، أولغا. وارتدى نيكولاس الثاني الزي الرسمي للبلوز والملوك في هذه الصورة. وهو الزي نفسه الذي يرتديه الأمير هاري في زواجه عام 2018.

وفي شهر مايو، أطلقت #Romanovs100 مسابقة للتلوين تشرف عليها مارينا أمارال لاختيار الفائز في نهاية يونيو. ويمكن لأي شخص المشاركة باتباع القواعد المطلوبة.

المصدر: RT

ديمة حنا