"ذي روك" يجهز لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020

ينوي النجم الأمريكي "دويين جونسون" منذ مدة الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فمتى سيبدأ حملته الانتخابية؟

وصرح النجم أنه قد يتخذ قرارا مفاجئا بخصوص الترشح ولكن ليس في الوقت الراهن.

كما عبر جونسون عن تقديره الكبير لمنصب الرئيس، بحيث لا يمكن لأي شخص أن يشغله. وبالتالي يرى النجم نفسه بحاجة للتحضير والتجهيز الجيد قبل الإقدام على هذه الخطوة الفارقة.

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وانتشرت مؤخرا أنباء كثيرة عن قيام "ذي روك" باجتماعات مكثفة مع سياسيين وبرلمانيين أمريكيين بهدف توسيع مداركه في علم السياسة وفن الحكم. وبدوره لم ينف النجم الأنباء الأخيرة، لا بل صرح قائلا: "أعطوني بضع سنين لأتعلم وعندها سأكون جاهزا بما يكفي للعمل".

فهل سنشهد "ذي روك" وجها لوجه مع "دونالد ترامب" في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020؟

المصدر: Daily News

قتيبة دعبول