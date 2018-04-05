الحكم على عملاق "بوليوود" بالسجن 5 سنوات

يدخل "سلمان خان" السجن بعد إثبات القضاء تورطه المباشر في الصيد غير المشروع.

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وينوي خان الطعن في قرار المحكمة الصادر، اليوم الخميس، لعدم وجود دليل قاطع يثبت صلته المباشرة بالحادثة التي وقعت قبل 20عاما، وراح ضحيتها غزالان يتبعان لمحمية طبيعية في الهند.

ونفى النجم الشهير أي علاقة له بالحادثة وأكد أنها مدبرة تهدف إلى النيل من نجوميته، باستثناء بعض الدلائل الصغيرة. وصرح الناطق باسم المحكمة بأن خطورة القضية تكمن في أن نوع الغزلان المصطادة يعتبر مهددا بالانقراض ومحميا تحت قوانين الحياة البرية في الهند.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها خان القضاء، ففي عام 2014، تم تحويله للمحكمة بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

المصدر: واشنطن بوست

قتيبة دعبول