وفاة إميلي نصرالله.. المناضلة و"الجمر الغافي"

فقدت الأوساط الأدبية العربية والعالمية، أحد أبرز الشخصيات الأدبية، إميلي نصر الله عن عمر ناهز 87 عاما، بعد صراع مع المرض.

ولدت الأدبية إميلي نصر الله عام 1931 بقرية الكفير جنوبي لبنان، ونشرت عددا من الروايات، والمجموعات القصصية للأطفال.

حصلت الأديبة الراحلة على جوائز عدة، منها جائزة الشاعر سعيد عقل في لبنان، وجائزة مجلة فيروز، وجائزة جبران خليل جبران من رابطة التراث العربي في أستراليا، وجائزة مؤسسة IBBY العالمية لكتب الأولاد على رواية "يوميات هر".

تلقت نصر الله تعليمها الجامعي في الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، وحصلت على شهادة الماجستير سنة 1958.

عملت كروائية وصحافية وكاتبة ومعلمة ومحاضرة وناشطة في حقوق المرأة.

تُرجمت أعمال الأديبة اللبنانية إلى الإنجليزية والفرنسية، ونُشرت أول رواية لها عام 1962، التي حملت عنوان "طيور أيلول"، وحازت 3 جوائز أدبية.

من بين مؤلفاتها "طيور أيلول"، و"شجرة الدفلى"، و"الرهينة"، و"تلك الذكريات"، و"الجمر الغافي"، و"روت لي الأيام"، و"الينبوع" و"المرأة في 17 قصة (قصة قصيرة)، و"خبزنا اليومي"، و"لحظات الرحيل".

وكتبت إميلي نصر الله للصغار أيضا مجموعة من القصص للأطفال، منها "شادي الصغير"، و"يوميات هر" و"جزيرة الوهم" و"على بساط الثلج".

المصدر: وكالات

نادر همامي