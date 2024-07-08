إقرأ المزيد مطرب مصري مشهور يظهر عاريا في الحمام ويثير جدلا واسعا (فيديو)

وفي حسابه على "إنستغرام"، نشر منسق الأزياء سيدريك حداد صورا شاركها مع أحمد سعد، تظهر الفنان المصري على متن قارب، وهو يرتدي "إكسسوار" في رجله اليمني أشبه بالخلخال، مع الإشارة إلى أن هذا الظهور لفيديو كليبه الجديد.

وتعرض أحمد سعد لانتقادات واسعة في التعليقات، حيث رأى البعض أن ذلك هذا المظهر لا يليق به، فيما قال آخرون إنه يعجبهم.

وجاء في بعض التعليقات: "بتهررررج .. إيه بقا اللي أنت لابسه ف رجلك ده"، "حلوه قوي الصوووورة"، "أنا مش عارف الرجاله حصلها إيه والله و لا إيه الزمن اللي عيشين فى ده..الواحد مستغرب ومستعجب ولا أكنها نهايه العالم قربت خلاص".

وكان أحمد سعد قد أثار في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، جدلا واسعا بعد نشره مقطع فيديو له داخل الحمام أثناء استحمامه.

المصدر: RT