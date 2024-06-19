مطرب مصري مشهور يظهر عاريا في الحمام ويثير جدلا واسعا (فيديو)

أثار الفنان المصري أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام، جدلا واسعا بعد نشره مقطع فيديو له داخل الحمام أثناء استحمامه.

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وظهر سعد وهو داخل الحمام يغني "يابن المحظوظة مبروك" وعلق على الفيديو قائلا: "لما تستحمى حماية العيد".

قطاع كبير من الجمهور هاجم الفنان أحمد سعد بسبب الفيديو، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "شكلنا فتحنا عليك الإنستغرام في وقت غلط يا فنان"، و"هو ده عادي بالله عليك؟"، و"ليه نشوف واحد عريان وبيستحمى.. إيه الفكرة"، و"تقريبا أنا جيت في وقت غير مناسب".

كما علق البعض: "إيه الهدف إنك تصور نفسك وإنت بتستحمى"، و"أنا كمتابع استفدت إيه"، و"شكلنا دخلنا في وقت غلط" وغيرها من التعليقات.

المصدر: RT