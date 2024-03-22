مصر.. الفنان أحمد سعد يسخر من شقيقه العالم وطبيب شهير يرد

انتقد عميد معهد القلب سابقا في مصر جمال شعبان، تصريحات الفنان أحمد سعد مع الإعلامي عمرو أديب في بوكاست "بيج تايم".

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وحكى سعد ساخرا من وضع شقيقه العالم الدكتور سامح، مؤكدا "هو الوحيد اللي ضاع فينا لو كان طلع فنان كان زمانه كسب أكتر".

وكتب جمال شعبان عبر حسابه بموقع فيسبوك، أن الفنان أحمد سعد يسخر من أخيه العالم الذي نجح في العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف وحصل على دكتوراه من اليابان لأنه يركب سيارة متواضعة، لافتا إلى أن الفنان أحمد سعد يعتبر شقيقه قد ضل طريقه وقد ضيع نفسه لأنه سلك طريق العلوم وباظ كما قال محاوره".

وأضاف جمال شعبان تعليقا على تصريحات أحمد سعد قائلا: "صدقت يا نجم.. يصبح ذلك عاديا في زمن الرويبضة عندما تنقلب الآية ويمكث في الأرض الزبد وأما ما ينفع الناس فيذهب جفاء ويتفوق صبي العالمة على العالم ويكون أولو الفضل في أوطانهم غرباء. آفة حارتنا يا نجم ازدراء أرباب الفكر والقلم"

واختتم عميد معهد القلب السابق تصريحاته ساخرا: "في الحقيقة أنا منبهر بهذا البرنامج الهادف الذي يرسخ للقيم والثوابت ويستضيف الرموز التي تعلي من شأن العلم والعلماء والقيم والقامات التي ستنهض بالمجتمع شر البلية ما يضحك".

كان الفنان أحمد سعد قال خلال برنامج "بيج تايم" مع عمرو أديب: "سامح أخويا نجح في أول 5 سنين في كلية علوم بامتياز مع مرتبة الشرف، طلع مؤتمر فأخدته اليابان وحضر فيها ماجستير ودكتوراة، كان الأول على اليابان، وأمريكا أخدته بعدها، خصصت له معمل من أهم 10 معامل في العالم، والدكتور أحمد زويل كلمه ينزل يشتغل معاه، وبعدها رجع قال أخدم مصر، دلوقتي معاه عربية 128".

ويعتبر الدكتور سامح سعد شقيق الفنانين عمرو سعد وأحمد سعد، واحدا من العلماء المشهود لهم بالكفاءة العلمية في العالم نظرا لتميزه في مجالات العلوم الأساسية والدرسات البحثية فى خدمة علاج الأمراض السرطانية فضلا عن كونه أحد العلماء الذين استعان بهم الدكتور أحمد زويل فى إنشاء مدينة زويل العلمية واستجاب للدعوة وعاد لمصر للعمل مع زويل وأسس مركز دراسات الشيخوخة.

المصدر: فيتو + الشروق