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    الثقافة والفن
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 09:56 GMT

    فنانة كويتية تثير جدلا برقصها مرتدية الحجاب

    تعرضت الممثلة والفنانة الكويتية آلاء الهندي لانتقادات واسعة بعد انتشار مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص مرتدية الحجاب. 

    فنانة كويتية تثير جدلا برقصها مرتدية الحجاب
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    وأعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من طريقة رقصها التي وصفوها بـ"الجنونية" إلى جانب أنها كانت مرتدية الحجاب، خلال كواليس مسرحية "صنع في الكويت" التي تشارك فيها.

    وظهرت آلاء في بداية المقطع وهي ترقص برفقة الممثل الإيراني_الكويتي عبدالله بوشهري الذي يشاركها بطولة المسرحية، ثم انتقل المقطع إلى مشهد آخر كانت فيه الفنانة مرتدية بدلة حمراء وترقص حول امرأة مقعدة، فيما شاركها الرقص بعض المتواجدين معها في الغرفة.

    وأثار مقطع الفيديو حفيظة الكثيرين ممن اعتبروا أنها تسيء إلى الحجاب برقصها "غير اللائق". ومع ذلك، دافع آخرون عنها معتبرين أن رقصها إلى جانب ارتداء الحجاب يعد حرية شخصية ولا يتضمن أي إساءة للحجاب أو للإسلام.

    وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها آلاء جدلا بسبب أسلوبها الجريء، حيث تعرضت للانتقادات سابقا، وبشكل واسع في "جلسات إكسبو" خلال فعاليات "إكسبو دبي" عام 2020، عندما أثارت استغراب الجمهور الحاضر في الحفل بسبب حركاتها اللافتة على المسرح.

    المصدر: RT

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