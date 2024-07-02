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    الثقافة والفن
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 11:11 GMT

    متعهد حفلات شهير: "أصالة" ستغني في لبنان ونضال الأحمدية تبتز الفنانات

    رد متعهد الحفلات حسين كسيرة، على الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، التي قالت إن الفنانة السورية أصالة ستعتقل فورا عند وصولها لمطار بيروت، من أجل إحياء حفلتها في أغسطس القادم.

    متعهد حفلات شهير:

    وقال كسيرة في حديث لقناة "الجديد": "أنا أشفق على نضال الأحمدية، التي تجاوزها الزمن، ولم تدرك بعد حجم التغيرات الحاصلة في الإعلام والفن.. أصالة ستأتي إلى لبنان وتقيم حفلتها كما هو مقرر".

    وفاجأ كسيرة الجمهور بالإعلان عما كانت تفعله نضال الأحمدية مع الفنانات اللبنانيات وابتزازها لهن بالمال، وأضاف: "الأحمدية كانت تستخدم منبرها "الجرس"، فتنشر أخبارا سلبية عن هيفاء وهبي مثلا، ولا تصمت إلا عندما يصلها ظرف فيه مبلغ من المال".

    وخاطب كسيرة نضال الأحمدية قائلا: "بيننا القضاء نتيجة تصريحاتك، ولكن لا تنتظري أن يصلك منا أي ظرف من المال، كما اعتدت، عندما كنت تهاجمين الفنانات ومتعهدي الحفلات في السابق".

    وتحدث كسيرة، عن شعبية أصالة نصري الكبيرة في لبنان، وقال إنها ستكون ردا على تصريحات الأحمدية، مضيفا: "الحضور الكثيف في حفلة أغسطس، وتفاعل الجمهور مع أصالة، سيضع حدًّا لتصريحات نضال الأحمدية".

    ولفت إلى أنه "لدينا 6000 مقعد في حفلة أصالة نصري، وبالتأكيد ستكون ممتلئة كلها".

    ورفض كسيرة التصريح عن المبلغ الذي ستتقاضاه أصالة عن حفلتها في لبنان، مؤكدا أن مبلغ الـ500 ألف دولار المتداول، مبالغ فيه كثيرا، وأضاف: "الأجر أقل من ذلك بكثير".

    المصدر: "الجديد"

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