إعلامية لبنانية تتوعد المطربة أصالة بالسجن

شنت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية هجوما شديد اللهجة على المطربة السورية أصالة نصري، وذلك على خلفية حفل الأخيرة بدولة لبنان، والمقرر إقامته خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتوعدت الإعلامية نضال الأحمدية، خلال منشور متداول على منصة "إكس"، أنها "لن تقف صامتة بعد اليوم"، حيث دعت إلى توقيفها، فور وصولها للبلد بغرض محاكمتها.

وكتبت: "حين تصل أصالة نصري إلى مطار بيروت سيلقى القبض عليها للتحقيق والتوقيف، هذا وعد".

وأضافت نضال الأحمدية: "سأطالب بمحاكمتها لأنها أهانت الأمن اللبناني واتهمته بأنه زج المخدرات في حقيبتها، بعد الآن لن نسكت ولن نسمح لجراحنا أن تتقيح، كنت تناسيت وسامحت لكن طالما تحقرونني بواسطتها وطالما انها تلتزم الصمت فوجب محاكمتها".

حين تصل #اصالة_نصري إلى #مطار_بيروت سيلقى القبض عليها و

دغري عالتحقيف والتوقيف

هذا وعد

ثم سأطالب بمحاكمتها لانها اهانت الامن اللبناني واتهمته بانه زج المخدرات في حقيبتها

بعد الان لن نسكت ولن نسمح لجراحنا ان تتقيح

كنت تناسيت وسامحت لكن طالما تحقرونني بواسطتها وطالما انها تلتزم… — مجلة الجرس 🔔 (@AlJarasMagazine) May 16, 2024

وستقوم أصالة بإحياء حفل فني ضخم في "الفوروم دو بيروت" في العاشر من شهر أغسطس المقبل بعد غيابها الطويل عن زيارة لبنان وإحياء الحفلات فيه.

وأعرب متابعون عن دعمهم وتضامنهم مع أصالة، مؤكدين أن "الحفلة ستحصل وتكسر الأرض" كما كتب أحدهم.

وعلّق آخر "لا تقدر تعمل شيء وأصالة رمز من رموز الفن حاليا".

ويعود خلاف أصالة ونضال الأحمدية في عام 2017، حينما طالبت نضال بتوقيف أصالة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، واتهمت بحيازتها مواد مخدرة، وأثير جدل واسع حول هذه القصة التي نفت أصالة علاقتها بها موضحة أنها لا تعرف كيف دُست لها بين أغراضها وفي حقيبتها، وأن هناك من يحاول تشويه صورتها.

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المصدر: RT