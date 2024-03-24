وجها لوجه.. أصالة نصري تعتذر للمطربة المصرية أنغام (فيديو)

اعتذرت الفنانة السورية أصالة نصري للمطربة المصرية أنغام بعد خلاف بينهما دام سنوات.

وقالت أصالة لأنغام خلال استضافتهما ببرنامج "BigTime PODCAST" على قناة "mbc1‎": "أنا بحترمك وبحترم موهبتك وفخورة إني أنا وإنتي مغنيات بفتخر بيكي وبمسيرتك".

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وأضافت أصالة "عمري ما قلت عنك إلا الكلام الحلو لأنك تستحقيه إنتي صفاتك كلها حلوة وأم عظيمة وملتزمة وصديقة رائعة وأنا إذا بدر مني شيء سابق كان بدر مني تجاه نفسي أنا أسأت الأول لنفسي كنت مش مرتاحة وعادي زعلت صديقتي، حقك عليا صداقتنا بتعنيلي كتير، بحبك وبحترمك كتير".

وردت أنغام: "أصالة شخصية تيجي مرة واحدة أنا أعرفها كويس من زمان وإحنا كنا قريبين وأصحاب أوي وحاسين ببعض لأننا متقاربين في السن وظروفنا فيها شبه، ابتدينا أطفال وتقريبا معشناش طفولتنا وتحملنا مسؤوليات بسرعة أوي في كل حاجة".

وتابعت قائلة "أنا أقدر أحس بيها وهي تحس بيا، أنا تقديري ليها كفنانة عمري ما شفتها إلا عظيمة هي مغنية جت وهتيجي مرة في الزمن، صوت وأداء وشخصية على المسرح ملهاش شبه، مقومات فنية تيجي مرة واحدة في العالم".

وأردفت أنغام بالقول: "لما أنا زعلت منها الزعل كان كبير من كتر ما كنت بحبها، إنت ممكن تزعل من أي حد لكن ميفرقش معاك، لكن لما يبقى حد إنت حاطه في مكانة ومحافظ عليها جدا ويزعلك الزعل بيبقى كبير، تحس أن حد غدر بيك، إحنا المفترض المتعارف عليه إننا نكون بنغير من بعض لكن إحنا عرفنا نبقى أصحاب بنروح بيوت بعض وناكل ونشرب ونهزر، فلما حد زي دا يخبطك خبطة إنت مش مستنيها منه خالص، الزعل كان على قد المحبة".

كما أفادت المطربة المصرية: "أصالة مش شخصية سهلة وعقلانية ومجنونة في نفس الوقت، الغلاوة والاحترام دا الأهم عندي إحنا شايفين بعض باحترام شديد حتى وإحنا زعلانين أنا كنت بكن ليها كل احترام دا مبيتهزش".

وكانت أصالة نصري قد شنت هجوما على الفنانة أنغام قبل سنوات بعد إعلان زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، ولكن عقب انفصال أصالة والعريان تراجعت الفنانة السورية عن موقفها.

المصدر: موقع "مصراوي"