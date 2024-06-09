عقب فيديو الصفعة المثير للجدل..عمرو دياب يعرّض ليلى علوي لموقف محرج بسبب "القبلة الثانية" (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاحتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض الفنانة المصرية ليلى علوي لموقف محرج بسبب تصرف الفنان عمرو دياب معها على المسرح بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهرت ليلى علوي وهي ترقص على المسرح بجانب عمرو دياب الذي قام باحتضانها وتقبيلها.

في حين تجاهل عمرو دياب ليلى علوي عندما مالت عليه لتبادله "قبلة ثانية"، وذهب دون الاكتراث لها.

وأثار هذا المقطع تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، خاصة أن "الهضبة" كان قد أثار غضبا كبيرا، عقب انتشار مشاهد له وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة "سلفي" معه في نفس الزفاف.

وقال أحدهم معلقا: "يمشي ويصفع بيده وتصرفاته"، وأضاف آخر: "يا خي مو هذي أخلاق الفنان عمرو دياب..من لبس النظارات وصبغ الشعر وكل شوي بموال".

يمشي ويصفع بيده وتصرفاته😂😂 — هيفـاء 🇸🇦 (@Hafooooofy) June 8, 2024

المصدر: RT