مصر.. وفاة المخرج والناقد الفني محمد لبيب

رحل عن عالمنا مساء يوم الخميس، المخرج والناقد الفني المصري محمد لبيب، حيث نعاه مجموعة من أصدقائه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حسابه على "فيسبوك"، كتب المخرج والممثل المسرحي سامح بسيوني: "توفي إلى رحمة الله تعالى المخرج والأخ الصديق محمد لبيب..ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

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محمد لبيب:

تولى منصب مدير دار عرض المسرح العائم الصغير التابعة لفرقة مسرح الشباب‏ لدى ‏البيت الفني للمسرح‏، كما تولى منصب ‏مدير دار عرض مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح‏.

عمل باحثا في الثقافة المسرحية بفرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد دفعة 2001.

عمل مخرجا بالعديد من فرق الثقافة الجماهيرية والفرق المستقلة، كما اختير كعضو في لجان تحكيم بعدد من المهرجانات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

المصدر: RT + "القاهرة 24"