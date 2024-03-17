مصر..وفاة فنان "إسكندراني" شهير تعاون مع كبار الشعراء والملحنين

أعلن عضو مجلس الشعب السابق في مصر حسني حافظ اليوم الأحد، وفاة الفنان ياسر الشرقاوي.

وفي حسابه على "فيسبوك"، كتب حسني حافظ: البقاء لله، ما زال الموت يخطف أعز الأحباب.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى عشرة العمر، صاحب القلب الطيب والابتسامة الدائمة.. الفنان ياسر الشرقاوي".

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ياسر الشرقاوي:

مطرب ممثل مصري، من مواليد الإسكندرية.

- أصدر الشرقاوي أربع ألبومات من كلمات وألحان كبار الشعراء والملحنين في مصر.

- تعاون ياسر الشرقاوي مع عدد كبير من الشعراء، ومنهم الشاعر عماد حسن والشاعر عوض بدوي والشاعر سمير الطائر.

- تعاون مع عدد كبير من الملحنين منهم صلاح الشرنوبي وفاروق الشرنوبي وياسر عب دالرحمن وفتحى سلامة وطارق عاكف ويحيى الموجي وعصام إسماعيل.

- حصل ياسر الشرقاوي، على جائزة أفضل لحن عربي في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية.

- شارك ياسر الشرقاوي، في عدد من الأعمال الفنية وهي: فيلم لو كان ده حلم عام 2001، مسلسل أم العروسة عام 1998، مسلسل لدواعي أمنية عام 2002، مسلسل عاصفة الشك عام 2003، مسلسل قلوب تائهة عام 2006.

- حقق ياسر الشرقاوي نجاحا كبيرا بتعاونه مع الراحل علي حميدة في أغنيتي دوبي، ولولاكي.

- من أشهر أغاني ياسر الشرقاوي: دوبي، مالهمش في الطيب، كتير وصفوكي، اللي حصل، غيرك، وغيرهم من الأغاني.

المصدر: "القاهرة 24" + RT