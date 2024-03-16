 
مباشر

وفاة الفنان المصري فاروق عيطة

مجتمع

وفاة الفنان المصري فاروق عيطة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x69c

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، الفنان المصري فاروق عيطة، عن عمر يناهز 70 عاما.

إقرأ المزيد
مصر.. فتح تحقيق عاجل في بلاغ الموسيقيين حول وفاة الموسيقار الشهر حلمي بكر
مصر.. فتح تحقيق عاجل في بلاغ الموسيقيين حول وفاة الموسيقار الشهر حلمي بكر "الغامضة"

وأكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي لصحيفة "الوطن" خبر وفاة الفنان فاروق عيطة، لافتا إلى أن صلاة الجنازة على عيطة ستخرج اليوم الأحد من مسجد السلام بمدينة نصر للدفن في مقابر الأسرة بمدينة نصر.

فاروق عيطة:

من مواليد محافظة دمياط، وهو من مواليد 18 مايو 1954.

تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وهو عضو فاعل بالمسرح القومي المصري.

بدأ مسيرته الفنية في فترة السبعينيات وقدم العديد من الأعمال التلفزيونية أبرزها مسلسل "أفواه وأرانب" عام 1978، ومسلسل "العائلة" عام 1994، ومسلسل "بشرى سارة" عام 2009، إلى جانب العديد من المسرحيات منها مسرحية "الملك لير" عام 2001.

وفاة الفنان المصري فاروق عيطة
وفاة الفنان المصري فاروق عيطة

المصدر: RT + "الوطن"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة..