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مصر.. فتح تحقيق عاجل في بلاغ الموسيقيين حول وفاة الموسيقار الشهر حلمي بكر "الغامضة"

الثقافة والفن

مصر.. فتح تحقيق عاجل في بلاغ الموسيقيين حول وفاة الموسيقار الشهر حلمي بكر
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أحيل إلى نقابة الموسيقيين في مصر بلاغ مقدم من رئيس لجنة العلاقات العامة للجهات الأمنية بالنقابة علي الشريعي، للنائب العام للتحقيق في وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر.

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وجرى فتح تحقيق عاجل في البلاغ  أمام جهات التحقيق بالعجوزة، بسبب الغموض في وفاة الموسيقار.

وأوضح علي الشريعي في المذكرة المقدمة للنائب العام والتي وافق عليها مجلس النقابة بالإجماع، أن النقابة من ضمن اختصاصاتها، حماية أعضائها.

وجاء في البلاغ: "إزاء الأخبار المتداولة حول وفاة الموسيقار حلمي بكر، حيث إن الفنان الراحل هو عضو جمعية عامل في نقابة المهن الموسيقية، بالإضافة إلى قيمته الفنية الكبيرة، وحرصا من النقابة على أعضائها وبناء على مناشدات الجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين؛ تم تفويضي من مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما حدث للموسيقار الراحل، حيث إن النقابة من ضمن اختصاصاتها، حماية أعضائها".

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وفي تصريح لموقع "القاهرة 24"، أكد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، في تصريح خاص أنه رفقة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، سيساندون علي الشريعي في تقديمه بلاغ للنائب العام للتحقيق في وفاة حلمي بكر.

المصدر: "القاهرة 24"

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