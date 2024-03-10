"دمه لن يذهب هدرا".. شقيقا الموسيقار حلمي بكر يدعمان بلاغا للنائب العام لكشف ملابسات وفاته

أصدر كل من فتحي وسهير بكر شقيقا الموسيقار المصري الراحل حلمي بكر، بيانا رسميا أعلنا خلاله تضامنهما مع نقابة المهن الموسيقية في بلاغها للنائب العام حول التحقيق في ملابسات وفاته.

وأكد أشقاء حلمي بكر في بيان رسمي أن "العائلة في تواصل مستمر لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن من إجراءات فردية أيضا مستقبلا، بجانب التضامن المتزايد مع إجراءات نقابة الموسيقيين".

وأشار البيان إلى أن "المطالبة بتشريح الجثمان وإجراء تحاليل أخرى أمر وارد ما دام في صالح الحقيقة والعدل، كما أن المفاجآت أيضا واردة وبقوة".

وينفي فتحي وسهير بكر أي "شائعات تم تداولها تشير لتصالح حدث بين هشام نجل حلمي بكر المقيم في أمريكا وأي أطراف أخرى، وأن ما تردد هو أمر محض كذب، ولن يحدث أي تصالح لحين ظهور نتائج التحقيق عما يساور الجميع من شكوك"، حيث علقا: "دم حلمي بكر لن يذهب هدرا مهما طال أمد الإجراءات المقبلة".

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وأوضح فتحي وسهير بكر: "نعلن احترامنا الكامل لكافة وسائل الاعلام وتقديرنا لدور الشرفاء منهم في نقل الحقيقة، ولكن نؤكد أن هذا البيان هو الأول والأخير بهذا الشأن، لأن الأمر سيكون لدى جهات التحقيق وقضاء مصر الشامخ مستقبلا، وتواصلنا مع الإعلام وقتها سيخلق سجالا مع أطراف أساءت لحلمي بكر في السابق كثيرا، آخرها إخراج صور وفيديوهات له وهو في سكرات الموت مما ذبح قلوبنا جميعا".

وأضاف فتحي وسهير: "نحن لن ننزلق أو أي من أفراد عائلتنا الكبيرة في هذا التلاسن الرخيص مع أي أطراف أخرى تسيء استخدام الإعلام بهدف تضليل الرأي العام والتأثير على جهات التحقيق مستقبلا، فهذه ليست أخلاقنا، وسنبتعد حفاظا على ما تبقى من الملحن الكبير حلمي بكر، ونناشد شرفاء الوطن من الإعلاميين والصحفيين ومقدمي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بالتناول الإنساني لكل ما يخص شقيقنا الذي بات في دار الحق".

المصدر: "القاهرة 24"