مصر.. نقابة الموسيقيين تقدم بلاغا للنائب العام للتحقيق في وفاة الموسيقار حلمي بكر

علق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بمصر على تقديم علي الشريعي رئيس لجنة العلاقات العامة للجهات الأمنية بالنقابة بلاغا للتحقيق في وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض.

وأكد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في تصريح لـ"القاهرة 24" أنه ورفقة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية سيساندون علي الشريعي في بلاغه للنائب العام للتحقيق في وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر 86 عاما، وذلك بسبب الغموض في وفاته.

وأوضح مصطفى كامل أن علي الشريعي اقترح تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في وفاة الموسيقار حلمي بكر، والمجلس وافق على هذه الخطوة بالإجماع.

وأكد نقيب المهن الموسيقية أنهم سيساندون الشريعي في كل الخطوات حتى كشف الحقيقة.

من جهته، صرح محمد محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية بأن نقابة المهن الموسيقية بكامل أعضائها وافقت على اقتراح علي الشريعي وستقدم له الدعم اللازم والمساندة.

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وتقدم رئيس لجنة العلاقات العامة للجهات الأمنية بالنقابة ببلاغ للنائب العام للتحقيق في وفاة الموسيقار حلمي بكر، إذ قال في المذكرة "إزاء الأخبار المتداولة حول وفاة الموسيقار حلمي بكر، حيث أن الفنان الراحل هو عضو جمعية عامل في نقابة المهن الموسيقية بالإضافة إلى قيمته الفنية الكبيرة، وحرصا من النقابة على أعضائها وبناء على مناشدات الجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، تم تفويضي من مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما حدث في الموسيقار الراحل حيث أن النقابة من ضمن اختصاصاتها، حماية أعضائها".

وأضاف الشريعي في مذكرته: "بناء على كل ما ذكر، أنا علي الشريعي بصفتي رئيس لجنة العلاقات العامة الأمنية بنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس إدارة بالنقابة، سأقدم بلاغا لمكتب النائب العام حول وفاة الموسيقار حلمي بكر بناء على التفويض الصادر من مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية لي بصفتي رئيس لجنة علاقات العامة الأمنية بالنقابة، وذلك بشأن الوصول لصحة ما يتردد حول واقعة وفاة المرحوم الموسيقار حلمي بكر وما يثار حولها من لغط وعن وجود شبهة جنائية من عدمه وذلك انطلاقا من التزام النقابة بالحفاظ على حقوق وسمعة أعضائها وخاصة أن الفقيد هو صاحب تاريخ فني وتراث من الفن الأصيل وأهيب بجمهور الموسيقار الراحل تقديم ما لديهم من معلومات بشأن تلك الواقعة إلى المسؤولين في النقابة أو التقدم بها إلى جهات التحقيق لما يساعد في إظهار الحقيقة".

وسبق أن أعلنت الفنانة نادية مصطفى عضو نقابة المهن الموسيقية، وفاة الموسيقار حلمي بكر بأحد مستشفيات مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية بعد صراع كبير مع المرض وشيع جثمانه يوم الأحد 3 مارس من مسجد السلام ودفن بمقابر العائلة بمدينة نصر.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري