مصر.. مشاجرة عنيفة في عزاء حلمي بكري (فيديو)

فاجأت المنتجة ليلى الشبح، الحاضرين لتقديم واجب العزاء في الموسيقار الراحل حلمي بكر بهجومها على الفنانة هند عاكف بمشادة كلامية، ما إن لمحتها في العزاء.

ضرب وشتايم.. خناقة بين أسرة أرملة #حلمي_بكر والمنتجة #ليلى_الشبح في عزاء الراحل pic.twitter.com/NGkB7obMEd — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) March 3, 2024

إقرأ المزيد

وقالت ليلى الشبح لهند عاكف: "فين الـ 2 مليون جنيه يا هند يا عاكف، أنتي جاية تمشي في قتيل؟ أنتم عالم نصّابين، هند عاكف جاية ليه؟".

بعدها توجهت ليلى الشبح نحو أسرة أرملة حلمي بكر، لتهاجمها متهمة إياها بأنها السبب في وفاة الموسيقار الراحل، ليتطوّر الأمر إلى اشتباك بالأيدي وتضارب وشتائم بين الجانبين في العزاء.

وسبق لليلى الشبح أن اتّهمت سماح القرشي أرملة الموسيقار حلمي بكر، بتعذيبه، حيث قالت في تصريحات صحفية: "زوجته كانت بتعذّبه، وكان عنده برنامج في المدينة وسيد عمر المصوّر راح جابه وحجزته معاه وقفلت عليهما... وعذبت حلمي وشتمت سيد عمر المصور بتاع المدينة".

وأضافت: "زوجته أساءت له وشتمته قدام سيد عمر، والمصوّر قالها طيب إنتي قصتك مع جوزك طلعيني من الشقة، راحت شتمته... أنا مبتواصلش معاها خالص، وأنا زعلت وقولت لحلمي بكر بلاش ترجع لها؛ لأنها عذّبته قبل كده، وجابتله بلطجية، وكانت بتولّع السجاير وتحرقها في جسمه، ومكنش بيحبّها وكان عايش معاها علشان بنته".

وكشفت المنتجة ليلى الشبح كواليس وتفاصيل المشاجرة التي نشبت بينها وبين والفنانة هند عاكف، في عزاء الموسيقار حلمي بكر، الذي أقيم مساء أمس الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وقالت المنتجة ليلي الشبح، إنها كانت جالسة بجانب المستشار مرتضى منصور خلال تقديمهما واجب العزاء لأسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر، وتلقت اتصالا هاتفيا من ابنتها التي كانت معها في العزاء أيضا تطلب منها أن تأتي إليها لتغادرا العزاء.

وأوضحت الشبح، أنها طلبت من ابنتها أن تنتظر إلى أن تنتهي مراسم العزاء أولا ثم تغادران، لافتة إلى أن ابنتها أخبرتها بأن أسرة الراحل تتحدث عنها بطريقة سيئة، قائلة: بنتي اتصلت بيا قالتلي يلا نمشي يا ماما عشان بيشتموا فيكي.

ليلى الشبح تتهم أرملة حلمي بكر بتعذيبه قبل وفاته: طفت السجاير في جسمه pic.twitter.com/5BNaruSO1n — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) March 3, 2024

وأكدت المنتجة ليلي الشبح، أنها تركت المستشار مرتضى منصور وذهبت لمعرفة سبب تعديهم عليها بالألفاظ فوجدت الفنانة هند عاكف أمامها، وعندما تحدثت معها تعدت عليها زوجة الراحل حلمي بكر قائلة: كنت بكلم هند عاكف اللي جوزها نصب على حلمي بكر في 2 مليون جنيه لقيت زوجته بتقولي مين ليلي حواوشي دي.

وأكدت الشبح، أنها تعلم العديد من الأسرار عن أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، قائلة: أنا أعرف عنك كل حاجة وعن غيرك بتفاصيلها، حلمي كان حاكيلي على كل حاجة من أول تعذيبك ليه لحد موضوع سيد عمر المصور لما راح ياخده عشان حلقة في البرنامج، راح وحجزتيه معاه وقفلتي عليهم وشتمتي سيد عمر المصور بتاع المدينة.

المصدر: القاهرة 24