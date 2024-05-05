بعد أنباء "إصابته بالسرطان".. مدير أعمال الفنان محمد عبده يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف مدير أعمال المطرب السعودي محمد عبده تفاصيل حالته الصحية بعد أنباء "إصابته بالسرطان"، موضحا أنه يأخذ بعض الكيماوي لعلاج شيء يشبه السرطان، وحاليا يسترد صحته بشكل كامل.

وأوضح مدير أعمال محمد عبده، قائلا: "كلمة سرطان هي كلمة كبيرة، ولكن هو يأخذ بعض الكيماوي لعلاج شيء يشبه السرطان".

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وأضاف: "تقريبا هو خلص العلاج، وأعلنا أنه في مرحتله الأخيرة بالعلاج، وحاليا يسترد صحته بشكل كامل".

وبكى الفنان محمد عبده في رسالة صوتية مؤثرة إلى صديقه الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن قبل وفاته، حيث كان يواسيه بسبب مرضه وإصابته بالسرطان، وكشف فنان العرب في الرسالة أنه "أيضا يعالج في باريس بالكيماوي".

المصدر: RT + وسائل إعلام